Inventiva et Sino Biopharm signent un accord de licence et de collaboration pour développer et commercialiser lanifibranor en Chine

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, et Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical Group Co. Ltd, une filiale de Sino Biopharm, ont aujourd'hui annoncé avoir conclu un accord de licence et de collaboration pour développer et commercialiser lanifibranor, si aprouvé, composé propriétaire d'Inventiva, pour le traitement de la NASH et potentiellement d'autres maladies métaboliques en Chine continentale, à Hong Kong, à Macao et à Taïwan ("Grande Chine").

Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, a déclaré : "Inventiva franchit une étape importante en signant cet accord avec Sino Biopharm, non seulement parce qu'il contribue à l'accélération du développement de lanifibranor, mais aussi parce qu'il permet d'envisager son développement et sa commercialisation en Grande Chine, une région où la prévalence de la NASH est similaire à celle des Etats-Unis et qui compte un grand nombre de patients dont la maladie n'est pas encore traitée et risquerait d'évoluer en cirrhose. De plus, cet accord pourrait significativement renforcer notre trésorerie. Nous sommes particulièrement fiers de ce partenariat avec Sino Biopharm, une société de premier plan dans le secteur de l'hépatologie, dont la motivation et la stratégie sont claires pour faire de lanifibranor une option thérapeutique potentielle pour les patients atteints de NASH en Grande Chine."

Theresa Tse, Présidente de Sino Biopharm : "Ce partenariat est une nouvelle preuve de l'engagement de Sino Biopharm en faveur de l'innovation dans le traitement des maladies du foie, l'un de nos domaines thérapeutiques stratégiques. Cela fait plus de dix ans que nous sommes en première ligne pour aider la Chine à éliminer l'hépatite B. Nous nous attaquons aujourd'hui à la NASH, qui est en passe de devenir l'une des causes principales de cancer et de greffes du foie et pour laquelle il n'existe à ce jour aucun traitement approuvé. C'est pourquoi nous nous réjouissons de signer cet accord avec Inventiva : il s'agit d'une opportunité majeure d'offrir en Chine un traitement de la NASH facile et prometteur."

Sean Chen, Directeur général de la stratégie de Sino Biopharm : "Sino Biopharm est l'une des entreprises qui vend le plus de médicaments pour le traitement des maladies du foie en Chine. Nous sommes convaincus que cette collaboration sur lanifibranor, potentiellement le meilleur des agonistes pan-PPAR de sa catégorie pour le traitement de la NASH, viendra encore diversifier notre portefeuille de médicaments pour combattre les maladies du foie et renforcer notre place de leader dans ce domaine thérapeutique. Notre équipe est impatiente de travailler aux côtés d'Inventiva afin d'accélérer le développement de lanifibranor en Chine et répondre à un besoin médical non satisfait le plus rapidement possible."

En échange d'une licence exclusive pour le développement, l'importation, la fabrication, la commercialisation et le marketing de lanifibranor en Grande Chine, CTTQ versera à Inventiva un paiement initial de 12 millions de dollars, puis, 5 millions de dollars pourraient également être versés à court terme si certaines étapes cliniques sont franchies. Selon les termes de l'accord, Inventiva peut recevoir jusqu'à 290 millions de dollars de paiements lors du franchissement d'étape cliniques, réglementaires et commerciales.

En outre, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, Inventiva recevra des redevances progressives variant entre un taux élevé à un chiffre et un taux moyen à deux chiffres sur les ventes nettes réalisées par Sino Biopharm en Grande Chine au cours des trois premières années de commercialisation, et d'un taux bas à deux chiffres à un taux moyen à deux chiffres à partir de la quatrième année. En fonction de plusieurs facteurs, dont le retour des autorités règlementaires chinoises, CTTQ rejoindra l'étude clinique de Phase III en cours NATiV3 évaluant lanifibranor dans la NASH ou conduira une étude indépendante. CTTQ prendra en charge tous les coûts associés aux essais conduits en Grande Chine.