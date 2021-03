Inventiva : en baisse après les annonces

(Boursier.com) — Inventiva recule de 3% à 11,88 euros, alors que la société biopharmaceutique a publié aujourd'hui ses résultats pour l'année 2020. Au 31 décembre 2020, la position de trésorerie (net de l'impact de change) s'élevait à 113 millions d'euros, contre 124,6 millions d'euros au 30 septembre 2020, et 35,8 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Le chiffre d'affaires de la société en 2020 s'est élevé à 0,4 millions d'euros contre 7 millions d'euros en 2019. Alors qu'Inventiva ne prévoyait pas de générer de chiffre d'affaires en 2020, cette baisse s'explique par le fait que la Société a enregistré le paiement de 3,5 millions d'euros reçu dans le cadre de son partenariat avec AbbVie en décembre 2019, les revenus de 2,6 millions d'euros dans le cadre de son partenariat avec Boehringer Ingelheim en novembre 2019, incluant le paiement de 0,5 millions d'euros et la reprise de 2,1 millions d'euros sur la période, en application de la norme IFRS 15 "Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients", à la fin de cette collaboration de recherche, après qu'Inventiva ait rempli tous ses engagements contractuels.

Les autres revenus se sont établis à 4,9 millions d'euros en 2020 contre 4,3 millions d'euros en 2019, en hausse de 14%, principalement liée aux versements reçus aux titres des CIR 2018 et 2019.

Les frais de 'R&D' ont atteint 23,7 millions d'euros en 2020 contre 33,8 millions en 2019, en baisse de 29%. Ces frais ont été principalement dédiés au développement de lanifibranor dans le traitement de la NASH et d'odiparcil dans le traitement de la MPS VI. La baisse des frais de 'R&D' par rapport à 2019 reflète principalement l'arrêt du développement clinique de lanifibranor dans la sclérodermie systémique en février 2019 et les économies générées par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) mis en place par la suite, l'année 2020 enregistrant le plein effet de ces économies. Par ailleurs, alors que la Société avait enregistré des dépenses de R&D liées à l'étude clinique de Phase IIb NATIVE dans la NASH pour l'ensemble de l'exercice 2019, Inventiva n'a pas enregistré autant de dépenses de développement clinique au deuxième semestre 2020 qu'au premier semestre 2020, suite à la publication des principaux résultats positifs de l'étude de Phase IIb NATIVE en juin 2020.

Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 8,5 millions d'euros en 2020 contre 6,1 millions d'euros en 2019, principalement dus aux dépenses engagées dans le cadre de la préparation de l'introduction en bourse de la Société aux États-Unis et à l'augmentation des dépenses opérationnelles récurrentes liées au statut de double cotation d'Inventiva à la suite de sa cotation sur le Nasdaq.

Les autres produits (charges) opérationnels se sont établis à 2,2 millions d'euros en 2020, contre 1,5 millions d'euros en 2019. Le premier semestre 2019 prend en compte l'enregistrement d'une provision de 1,1 millions d'euros relative au Plan de Sauvegarde de l'Emploi, tandis que l'année 2020 a enregistré des dépenses non-récurrentes engagées dans le cadre de l'introduction en bourse aux États-Unis, non imputées sur la prime d'émission des actions émises, et un produit net non-récurrent lié au CIR des années précédentes.

En raison du taux de change défavorable entre le dollar et l'euro suite à l'introduction en bourse de la Société aux États-Unis et à sa cotation sur le Nasdaq en juillet 2020, Inventiva a comptabilisé une perte financière nette de 3,9 millions d'euros. Le résultat net d'Inventiva s'est élevé à -33,6 millions d'euros en 2020 contre -30,2 millions d'euros en 2019.

Selon Portzamparc, "les très bons résultats cliniques de Lanifibranor dans la NASH ont été un tournant majeur pour la société qui porte aujourd'hui l'espoir pour les patients atteints de la maladie. Nous réitérons notre recommandation Acheter et notre TP de 27,5 euros" conclut l'analyste.