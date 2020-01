Inventiva : éligible au SRD Long only

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Inventiva annonce que ses actions sont désormais éligibles au Service de Règlement Différé (SRD) sur le segment Long-seulement (SRD Long only), suite à la révision annuelle par Euronext Paris.

Le SRD Long only permettra ainsi aux personnes détenant un compte titres français d'acheter à découvert le titre Inventiva en différant leurs règlements, profitant ainsi d'un effet de levier à la hausse. Inventiva espère que cette évolution favorisera la liquidité de son titre et l'exposera à une base d'investisseurs plus large.

Toutes les valeurs cotées sur Euronext Paris réalisant un volume de transaction minimal quotidien de 100.000 euros sont éligibles au statut SRD Long only.