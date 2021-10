Inventiva : du mouvement

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 6 octobre à l'AMF, M. Frédéric Cren a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi individuellement en baisse, le seuil de 20% des droits de vote de la société Inventiva. Il détient individuellement, à cette date, 5.136.231 actions Inventiva représentant 10.272.462 droits de vote, soit 12,61% du capital et 19,52% des droits de vote de la société.

En outre, Pierre Broqua a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi individuellement en baisse, les seuils de 15% des droits de vote et 10% du capital de la société Inventiva. Il détient individuellement, à cette date, 3.882.500 actions Inventiva représentant 7.765 000 droits de vote, soit 9,53% du capital et 14,75% des droits de vote de la société.

Ces franchissements de seuils résultent d'une augmentation de capital de la société Inventiva.

Le concert composé de Pierre Broqua et du groupe familial de Frédéric Cren a précisé détenir, au 6 octobre, 9.494.724 actions Inventiva représentant 18.989.448 droits de vote, soit 23,23% du capital et 35,99% des droits de vote de la société.