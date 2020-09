Inventiva dispose de trésorerie jusqu'à fin 2022

(Boursier.com) — Au 1er semestre, le chiffre d'affaires d'Inventiva s'est élevé à 0,2 million d'euros (1,3 ME au 1er semestre 2019). Il s'explique principalement par la fin de la collaboration avec Boehringer Ingelheim (BI) et l'achèvement des prestations de services de recherches associées.

Les frais de R&D ont atteint 12,6 ME au 1er semestre 2020, en baisse de -36% par rapport au 1er semestre 2019. Ces frais ont été principalement dédiés au développement de lanifibranor dans le traitement de la NASH et d'odiparcil dans le traitement de la MPS VI. La baisse des frais de R&D par rapport à 2019, reflète principalement l'arrêt du programme dans la sclérodermie systémique en février 2019 et les économies générées par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) mis en place par la suite, le 1er semestre enregistrant le plein effet des économies générées.

Le résultat net d'Inventiva est de -15,7 ME (-20,5 ME au 1er semestre 2019).

Les flux nets de trésorerie générés se sont élevés à 16,4 ME sur les 6 premiers mois de l'année 2020, clos le 30 juin 2020 (-19,6 ME au 1er semestre 2019). Les flux de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont respectivement établis à -7,2 ME et -18,7 ME, au 1er semestre 2020 et au 1er semestre 2019. Les flux opérationnels ont été positivement impactés par la réception de 4,2 ME, en janvier 2020, au titre du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) 2018, et par la réception en avril et en juin 2020 de 4,2 ME au titre du CIR 2019.

Les flux nets de trésorerie liés à l'activité de financement se sont élevés à 24,6 ME, notamment grâce à l'émission de 15 ME (produit brut) sous forme d'actions ordinaires en février 2020 auprès des principaux investisseurs de la société, et l'obtention d'un contrat de crédit d'un montant de 10 ME, garanti par l'Etat français, avec un syndicat de banques françaises.

Par conséquent, la trésorerie et les équivalents de trésorerie d'Inventiva se sont établis à 52,3 ME au 30 juin 2020 (35,8 ME au 31 décembre 2019). La société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie, ses investissements à court terme et ses actifs financiers à long terme, ainsi que le produit net de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market, le 15 juillet, et ses flux de trésorerie opérationnels seront suffisants pour financer ses activités jusqu'au 4e trimestre 2022.

Inventiva précise ne pas prévoir d'impact significatif du COVID-19 sur ses activités de R&D et les activités de support.