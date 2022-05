Inventiva dispose de 80,5 ME de trésorerie au 31 mars

(Boursier.com) — Inventiva n'a pas généré de chiffre d'affaires au 1er trimestre 2022, contrairement au 1er trimestre 2021 au cours duquel la société avait généré un chiffre d'affaires de 0,1 million d'euros.

Au 31 mars 2022, la position de trésorerie d'Inventiva s'élevait à 80,5 ME (95,4 ME au 31 décembre 2021).

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à 15 ME au 1er trimestre 2022 (7,8 ME sur la même période en 2021). Les dépenses de recherche et développement pour le 1er trimestre de 2022 ont affiché une hausse de +74 % par rapport au 1er trimestre 2021, principalement en raison du développement de lanifibranor dans la NASH. Cette augmentation significative des dépenses de R&D est liée aux coûts associés à l'étude clinique de Phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la NASH. De plus, Inventiva a recu en janvier un paiement d'étape de 4 ME de la part d'AbbVie suite à l'inclusion du premier patient dans l'étude clinique de Phase IIb avec cedirogant chez des patients adultes atteints de psoriasis modéré à sévère.

Les flux nets de trésorerie consommés par les opérations d'investissement au 1er trimestre 2022 se sont élevés à 0,1 ME au 1er trimestre 2022 (1,1 ME au 1er trimestre 2021). Aucun flux de trésorerie n'a été généré par les activités de financement au 1er trimestre 2022, tout comme au 1er trimestre 2021.