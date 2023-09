Inventiva disposait de 31,2 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin

Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique ("NASH") et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, publie ses résultats financiers du premier semestre, clos au 30 juin 2023, et fait le point sur ses activités.

Le Chiffre d'affaires ressort à 1,9 million d'euros au premier semestre 2023. La Trésorerie et équivalents de trésorerie sont de 31,2 millions d'euros, les dépôts à court terme sont de 0,05 million d'euros et les dépôts à long terme de 9,3 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 86,7 millions d'euros, 1 million d'euros et 0,7 million d'euros respectivement au 31 décembre 2022. En août 2023, Inventiva a reçu un financement d'environ 35,7 millions d'euros auprès d'investisseurs nouveaux et existants, à la suite d'une augmentation de capital réservée de 30,6 millions d'euros et d'une émission de certificats de royalties de 5,1 millions d'euros.

Avec la récente levée de fonds de 35,7 millions d'euros, le paiement initial de 10 millions de dollars d'Hepalys Pharma, Inc et le paiement d'étape attendu de CTTQ, les conditions financières pour le décaissement de la deuxième tranche de 25 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement seront remplies, et permettrait d'étendre la visibilité financière d'Inventiva jusqu'au début du troisième trimestre 2024.

Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, a déclaré : "Le premier semestre a été riche en progrès pour Inventiva. L'une des principales étapes cliniques franchies ces derniers mois a été la publication de résultats principaux de l'étude clinique de Phase II initiée par le Professeur Kenneth Cusi, évaluant lanifibranor chez des patients atteints de DT2 et de NAFLD. Ces résultats confirment la robustesse du mécanisme d'action de lanifibranor.

Sur le plan clinique, nous avons reçu la confirmation de notre partenaire Sino Biopharm que le développement clinique de lanifibranor en Chine peut être initié, le deuxième plus grand pays au monde en termes de population atteinte de la NASH. Enfin, nous avons progressé dans notre étude clinique pivot de Phase III avec lanifibranor dans la NASH à la suite de la mise en place du nouveau design de l'étude annoncé en janvier dernier. Nous continuons à recruter des patients au sein de cette étude et attendons avec impatience la première visite du dernier patient prévue d'ici la fin de l'année. Nous avons commencé le second semestre de cette année avec deux étapes financières majeures : l'obtention d'un financement d'environ 36 millions d'euros auprès d'existants et de nouveaux investisseurs et l'accord de licence exclusif conclu avec Hepalys Pharma, Inc. pour développer et commercialiser lanifibranor pour le traitement de la NASH au Japon et en Corée du Sud. Nous sommes ravis de ce partenariat qui nous permet d'étendre notre présence internationale à deux pays où la prévalence de la NASH est élevée et de recevoir, en plus du paiement initial de 10 millions de dollars, jusqu'à environ 231 millions de dollars en paiements d'étape. Nous abordons donc les mois à venir avec beaucoup d'optimisme."