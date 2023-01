Inventiva : des changements !

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de stéatohépatite non alcoolique ("NASH") et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui qu'à la suite d'une consultation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, la Société a pris la décision de revoir le plan de développement clinique de lanifibranor pour le traitement de la NASH.

La demande de consultation d'Inventiva auprès de la FDA fait suite à une communication publique de la FDA1 suggérant qu'une approche alternative pour obtenir une autorisation de mise sur le marché chez les patients atteints de NASH pourrait être envisagée suite à des résultats positifs d'une étude histologique de Phase III chez les patients atteints de NASH et d'une étude de Phase III confirmant les bénéfices cliniques chez les patients atteints de NASH avec une cirrhose compensée.

Les changements que la Société propose d'apporter à l'essai NATiV3 sont conçus pour s'aligner sur l'approche réglementaire alternative et devraient bénéficier à l'ensemble du programme clinique de lanifibranor en 1) réduisant le nombre de biopsies qu'un patient subit au cours de l'étude de trois à deux, 2) réduisant la durée de l'étude à laquelle un patient doit consentir de 7 ans à 72 semaines, 3) donnant à tous les patients dans l'étude accès à un traitement par lanifibranor pour au moins 48 semaines en leur permettant de participer à une nouvelle étude d'extension sous traitement actif, et 4) élargissant potentiellement la population cible pour inclure les patients atteints de NASH avec une cirrhose compensée.

La société continue de prévoir la demande d'autorisation accélérée d'un nouveau médicament (NDA) à la FDA sur la base d'une étude histologique avec environ 900 patients traités sur une période de 72 semaines. Une cohorte exploratoire contrôlée par placebo devrait être ajoutée en parallèle à NATiV3 et comprendra environ 200 patients atteints de NASH et de fibrose non-éligibles à la partie 1 de l'étude. La Société prévoit que cette cohorte exploratoire permettra d'obtenir des résultats supplémentaires basés sur des tests non invasifs et contribuera à la base de données réglementaire de tolérance nécessaire afin de soutenir la demande d'autorisation accélérée.

Dans le cadre du nouveau design de l'étude d'enregistrement, la partie 2 de l'essai NATiV3, qui devait confirmer les bénéfices cliniques de lanifibranor chez environ 2 000 patients atteints de fibrose F2 et F3 pendant une période maximale de sept ans, sera remplacée par une nouvelle étude de Phase III contrôlée par placebo et qui devrait durer environ trois ans. Cette nouvelle étude de Phase III randomisera environ 800 patients atteints de NASH avec une cirrhose compensée.

Si les résultats de l'étude de Phase III chez les patients atteints de NASH avec une cirrhose compensée sont positifs, la Société anticipe qu'ils permettront de soumettre la demande d'autorisation finale auprès de la FDA et d'élargir la population cible au-delà des patients atteints de fibrose F2 et F3 pour inclure les patients atteints de NASH avec une cirrhose compensée. Cette population de patients présente un risque accru de morbidité et de mortalité hépatique et pour laquelle les propriétés anti-fibrotiques de lanifibranor pourraient potentiellement prévenir l'aggravation de la maladie. Lanifibranor a obtenu les désignations "Fast Track" et "Breakthrough Therapy" pour le traitement de la NASH, et la FDA a confirmé l'année dernière que la désignation "Fast Track" est également applicable au traitement de la NASH pour les patients atteints de cirrhose compensée.

La Société ne s'attend pas à ce que ces changements apportés au design de l'étude aient un impact significatif sur le budget initialement nécessaire pour obtenir une approbation accélérée

aux États-Unis ou une approbation conditionnelle au sein de l'Union Européenne.

Michael Cooreman, M.D., Directeur Médical d'Inventiva, a commenté : "Il s'agit d'une évolution prometteuse pour notre programme de développement clinique avec lanifibranor. Les modifications apportées par Inventiva permettront aux patients recrutés dans le groupe placebo d'accéder au groupe de traitement par lanifibranor et elles réduiront également le nombre de biopsies. Nous pensons que ces changements contribuent à supporter le calendrier prévu de demande d'autorisation accélérée et permettent d'apporter une éventuelle option de traitement à une plus grande population qui pourrait inclure les patients atteints de NASH avec une cirrhose compensée."