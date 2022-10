Inventiva : décollage vertical !

(Boursier.com) — Inventiva s'enflamme actuellement de 62% à 7,62 euros sur le marché parisien, dans un volume représentant 0,6% du capital. Vendredi soir, le titre coté à Wall Street avait déjà surpris par un bond impressionnant de 72,8% à 7,05$. La dernière nouvelle d'importance sur le dossier remonte au 22 septembre, avec un accord NASH en Chine montrant une approche financièrement prudente.

Inventiva et Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical Group Co. Ltd, une filiale de Sino Biopharm, avaient alors annoncé un accord de licence et de collaboration pour développer et commercialiser lanifibranor, si approuvé, composé propriétaire d'Inventiva, pour le traitement de la NASH et potentiellement d'autres maladies métaboliques en Chine continentale, à Hong Kong, à Macao et à Taïwan ("Grande Chine"). En échange d'une licence exclusive pour le développement, l'importation, la fabrication, la commercialisation et le marketing de lanifibranor en Grande Chine, CTTQ versera à Inventiva un paiement initial de 12 millions de dollars, puis, 5 millions de dollars pourraient également être versés à court terme si certaines étapes cliniques sont franchies. Selon les termes de l'accord, Inventiva peut recevoir jusqu'à 290 millions de dollars de paiements lors du franchissement d'étape cliniques, réglementaires et commerciales.

En outre, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, Inventiva recevra des redevances progressives variant entre un taux élevé à un chiffre et un taux moyen à deux chiffres sur les ventes nettes réalisées par Sino Biopharm en Grande Chine au cours des trois premières années de commercialisation, et d'un taux bas à deux chiffres à un taux moyen à deux chiffres à partir de la quatrième année. En fonction de plusieurs facteurs, dont le retour des autorités règlementaires chinoises, CTTQ rejoindra l'étude clinique de Phase III en cours NATiV3 évaluant lanifibranor dans la NASH ou conduira une étude indépendante. CTTQ prendra en charge tous les coûts associés aux essais conduits en Grande Chine.

Au 30 juin 2022, la position de trésorerie d'Inventiva s'élevait à 76,4 millions d'euros, contre 86,6 millions d'euros au 31 décembre 2021. La position de trésorerie incluant les dépôts à court terme a atteint 87,2 millions d'euros, contre 95,4 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Dans une note du 4 octobre sur le secteur biotech/pharma, Portzamparc s'interrogeait sur l'éventuel "point d'entrée d'un nouveau cycle", après que le compartiment eut pris de plein fouet la crise financière. Dans l'univers de couverture de l'intermédiaire, Inventiva bénéficie d'un conseil acheteur. Commentant l'accord chinois, l'intermédiaire évoquait "une excellente nouvelle pour Inventiva qui s'ouvre un marché colossal"... "Notons que selon la littérature, 3 à 6% des Chinois seraient touchés par la NASH. Nous ajustons nos scénarios en prenant en compte le nouveau deal et faisons l'hypothèse de royalties de 12% sur les ventes nettes à partir de 2027 en Chine", expliquait l'analyste, ajustant en hausse son objectif à 29,3 euros ! HC Wainwright & Co. avait pour sa part ajusté en baisse son objectif de cours, de 42$ à 36$ sur la valeur cotée à Wall Street, avec un avis acheteur.