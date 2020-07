Inventiva : début du roadshow dans le cadre de son projet d'Offre Globale et de son projet de cotation au Nasdaq

(Boursier.com) — Inventiva annonce aujourd'hui le début du 'roadshow' dans le cadre de son projet d'offre, sous réserve notamment des conditions de marché, de 8.600.000 actions ordinaires de la société comprenant une offre d'American Depositary Shares (les "ADS"), chacune représentant une action ordinaire aux États-Unis et une offre concomitante d'actions ordinaires dans certains pays en dehors des États-Unis et ensemble, l'"Offre Globale".

Inventiva prévoit d'accorder aux banques garantes une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours des ADS et/ou des actions ordinaires supplémentaires dans la limite de 15% du nombre total d'ADS et d'actions ordinaires émises dans le cadre de l'Offre Globale.

Tous les titres vendus dans le cadre de l'Offre Globale seront émis par la Société. La Société a procédé à une demande d'admission de ses ADSs sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "IVA". Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le symbole "IVA".

Jefferies LLC, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated et Guggenheim Securities, LLC agissent en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés de l'Offre Globale. H.C. Wainwright & Co., LLC agit en tant que chef de file et Roth Capital Partners, LLC et KBC Securities USA LLC agissent en tant que chefs de file associés pour l'Offre U.S.

Namsen Capital intervient en qualité de conseil en marchés de capitaux d'Inventiva.

Le prix de souscription par ADS en dollars américains et le prix de souscription par action ordinaire en euros correspondant, ainsi que le nombre final d'ADSs et d'actions ordinaires émis dans le cadre de l'Offre Globale, seront déterminés à l'issue du processus de construction du livre d'ordres.

Les ADS et/ou les actions ordinaires seront émises par le biais d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public à l'exclusion des offres visées à l'article L. 411-2, 1o du Code monétaire et financier et dans le cadre des dispositions de l'article L.225-136 du Code de commerce et conformément aux 15ème et 19ème résolutions de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 28 mai 2020.

Le contrat de liquidité entre la société et Kepler Cheuvreux est suspendu jusqu'au 9 août 2020.