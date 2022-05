Inventiva : de retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Inventiva, spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, a tenu son Assemblée générale mixte, le jeudi 19 mai à 14h, à l'Hôtel Oceania Le Jura de Dijon. Cette Assemblée s'est tenue sous la présidence de Frédéric Cren, Président-Directeur Général et cofondateur d'Inventiva.

Frédéric Cren a procédé aux formalités d'usage d'ouverture de la séance, notamment à la constitution du Bureau en désignant MM. Pierre Broqua et Jean Volatier, en qualité de scrutateurs, ainsi que M. Eric Duranson, en qualité de secrétaire de l'Assemblée générale.

Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires, à l'exception de la 30e résolution qui aurait donné compétence au Conseil d'Administration de décider d'augmentations de capital social réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise à instituer par la société.

En revanche, l'Assemblée générale mixte a notamment approuvé, sans modification, la politique de rémunération des mandataires sociaux.