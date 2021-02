Inventiva : de la visibilité financière jusqu'au 4e trimestre 2022

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Inventiva, spécialisée dans le développement clinique de petites molécules, a réalisé un chiffre d'affaires de 0,4 million d'euros (7 ME en 2019). Cette variation s'explique par le fait que la société a enregistré le paiement de 3,5 ME reçu dans le cadre du partenariat avec AbbVie en décembre 2019 ainsi que le paiement de 2,6 ME reçu dans le cadre du partenariat avec Boehringer Ingelheim en novembre 2019. Par ailleurs, 2,1 ME ont été repris sur la période, en application de la norme IFRS 15 "Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients", générant un impact positif sur le chiffre d'affaires IFRS de 2019.

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (nets de la variation des dépôts à court terme) en 2020 sont restés stables comparés à 2019 et se sont élevés à - 0,9 ME. Les flux nets de trésorerie liés à l'activité de financement en 2020 se sont élevés à 111,7 ME (8,4 ME en 2019), notamment grâce à : l'émission de 15 ME (produit brut) sous forme d'actions ordinaires auprès de certains investisseurs de la société en février 2020, l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 10 ME auprès d'un syndicat de banques françaises en mai 2020, et la réception de 94,9 ME (produit brut) suite au succès de l'introduction en bourse de la société aux Etats-Unis en juillet 2020, prolongeant la visibilité financière d'Inventiva jusqu'au 4e trimestre 2022.