Inventiva : de la visibilité financière jusqu'au 3e trimestre 2024

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Inventiva pour les 9 premiers mois de 2023 s'est élevé à 1,9 million d'euros (0,1 ME sur la même période en 2022). L'augmentation est principalement due à la réception du premier paiement d'étape réglementaire de la part de CTTQ, filiale de Sino Biopharm, en juillet 2023. Ce paiement d'étape a été déclenché après la réception en mai 2023 par CTTQ de l'approbation de sa demande d'Investigational New Drug (IND) par la National Medical Products Administration (NMPA) pour lancer le développement clinique de lanifibranor dans la NASH en Chine continentale.

Au 30 septembre 2023, Inventiva a enregistré 43,8 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie. La baisse de trésorerie et équivalents de trésorerie et des dépôts à court terme et long terme depuis le 31 décembre 2022 est principalement liée à l'augmentation de la trésorerie consommée par les activités opérationnelles. Elle reflète l'accélération prévue en 2023 des activités de développement clinique, principalement liée aux coûts associés à l'étude clinique de Phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la NASH, et dans une moindre mesure, à l'étude de Phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de la NASH et de diabète de type 2 (DT2). Cette baisse est partiellement compensée par le financement annoncé le 31 août 2023.

A la suite du financement de 35,7 ME (produit brut) annoncé le 31 août 2023, constitué d'une augmentation de capital réservée et d'une émission de certificats de royalties, et la réception du paiement initial de 10 M$ de la part d'Hepalys Pharma, Inc. en octobre, Inventiva estime, compte tenu de sa structure de coûts actuelle et de ses engagements de dépenses prévisionnels, que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts devraient être suffisants pour financer ses activités jusqu'au début du 2e trimestre de 2024.

En outre, Inventiva prévoit de remplir les conditions financières pour le versement de la 2e tranche de 25 ME du prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI) d'ici la fin de 2023 si elle reçoit le paiement d'étape prévu de 3 M$ de Sino Biopharm, par l'intermédiaire de sa filiale Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd. (CTTQ), lors du recrutement du premier patient en Chine dans le cadre de l'étude clinique pivot de Phase III en cours NATiV3 (prévu pour la fin de 2023). En prenant en compte le paiement d'étape anticipé de CTTQ et le décaissement de la 2e tranche de 25 ME du prêt de la BEI, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les dépôts de la société lui permettraient de financer ses activités jusqu'au début du 3e trimestre de 2024.