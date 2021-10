Inventiva : conférences à suivre

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui que son équipe de direction participera à deux conférences investisseurs au cours du mois de novembre 2021.

Les détails des événements sont les suivants :

Conférence no1 : "Stifel Virtual Healthcare Conference 2021"

Type d'événement : Présentation de la Société, rendez-vous investisseurs

Date : Lundi 15 novembre 2021

Conférence no2 : "Jefferies 2021 London Healthcare Conference"

Type d'événement : Séance de questions-réponses

Date : Lundi-Mardi, 15-18 novembre 2021