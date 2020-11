Inventiva : comptes publiés

Inventiva : comptes publiés









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie d'Inventiva s'élevaient 124,6 millions d'euros, contre 52,2 millions d'euros au 30 juin 2020 et 35,8 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Les flux nets de trésorerie d'Inventiva se sont établis à 88,8 millions d'euros (net de l'impact de change de -2,4 millions d'euros) sur les 9 premiers mois de l'exercice clos au 30 septembre 2020, contre -21,3 millions d'euros sur les neufs premiers mois de l'exercice 2019.

Les flux de trésorerie consommés par les activités opérationnelles s'élevaient à -19,4 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2020, contre -28,3 millions d'euros sur la même période en 2019. Cette baisse reflète principalement l'arrêt du développement clinique de lanifibranor pour le traitement de la sclérodermie systémique en février 2019 et les économies générées par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) mis en place par la suite, les 9 premiers mois de 2020 enregistrant le plein effet des économies générées.

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont également été positivement impactés par la réception de 4,2 millions d'euros, en janvier 2020, au titre du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) 2018, et par la réception en avril et en juin 2020 de 4,2 millions d'euros au total au titre du CIR 2019.

Les flux nets de trésorerie liés à l'activité de financement se sont élevés à 111,6 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2020, notamment grâce à l'émission de 15 millions d'euros (produit brut) sous forme d'actions ordinaires en février 2020 auprès de certains investisseurs de la société, l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 10 millions d'euros auprès d'un syndicat de banques françaises en mai 2020, et la réception de 94,9 millions d'euros (produit brut) suite au succès de l'introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market en juillet 2020. La visibilité financière d'Inventiva est ainsi étendue jusqu'à la fin du 4ème trimestre 2022.

Le chiffre d'affaires d'Inventiva pour les 9 premiers mois de l'exercice 2020 a atteint to 0,3 million d'euros, contre 3,4 millions d'euros sur la même période en 2019.

Prochaines étapes clés attendues

Avis réglementaire de l'Agence européenne des médicaments (EMA) sur le développement en Phase III de lanifibranor dans la NASH - prévu pour le quatrième trimestre 2020

Finalisation par Abbvie de l'étude clinique de Phase I en cours avec ABBV-157 chez des patients atteints de psoriasis - prévu pour le premier trimestre 20213 au lieu du quatrième trimestre 2020 comme annoncé initialement

Lancement de l'étude clinique de Phase III évaluant lanifibranor dans la NASH - prévu pour le premier semestre 2021

Prochaines participations aux conférences investisseurs

Stifel Virtual Healthcare Conference 2020, 17-18 novembre 2020

Jefferies 11th Virtual Healthcare Conference, 17-19 novembre 2020

Piper Sandler 32nd Annual Virtual Healthcare Conference, 30 novembre - 3 décembre 2020

Prochaines présentations aux conférences scientifiques

Présentation des résultats de l'étude clinique de Phase IIb NATIVE lors de The Liver Meeting Digital Experience 2020 de l'AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases), 15 novembre 2020

Webcast avec des leaders d'opinion dédié à la NASH, organisé par Inventiva à l'occasion de The Liver Meeting Digital Experience 2020 de l'AASLD, 16 novembre 2020

Prochain rendez-vous financier

Chiffre d'affaires et situation de trésorerie du 4ème trimestre 2020 : jeudi 11 février 2021 (après la fermeture du marché US).