Inventiva : bonne nouvelle

(Boursier.com) — Inventiva monte de 0,3% ce mardi à 11,90 euros, alors que la société biopharmaceutique a publié ses résultats financiers du premier semestre. La trésorerie et équivalents de trésorerie s'établissent à 93,6 ME au 30 juin 2021, contre 105,7 ME au 31 décembre 2020. Les dépenses de 'R&D' ressortent à 19,1 ME au S1, en hausse de 52% par rapport au S1 2020, principalement lié à la préparation et au lancement de l'étude clinique de Phase III NATiV3.

"Au regard des coûts cliniques que va engendrer NATiV3, une visibilité financière à moins d'un an est un point d'attention" commente Portzamparc qui souligne que, toutefois, la société semble avoir pris ses précautions avec le programme de financement ATM aux USA... Par ailleurs, la concrétisation de l'étude de phase IIb avec cedirogant chez Abvvie est une "très bonne nouvelle pour Inventiva", poursuit l'analyste. "En effet, la société devrait percevoir un milestone, dont le montant est inconnu pour le moment, dès le lancement de cette étude (11/2021)". Verdict : "Nous réitérons notre recommandation 'Acheter' en visant un cours de 27,50 euros".