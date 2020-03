Inventiva : bientôt les résultats de phase IIb avec lanifibranor dans la NASH

(Boursier.com) — Inventiva a annoncé avoir réalisé la dernière visite du dernier patient sur les 247 recrutés dans son étude clinique de Phase IIb avec lanifibranor pour le traitement de la NASH. La biopsie du dernier patient a été réalisée en février et la dernière visite de contrôle a eu lieu aux États-Unis le 16 mars 2020. Toutes les biopsies ont été analysées par l'hépatologue principal et la publication des principaux résultats est prévue en juin 2020, conformément aux prévisions de la société. Ces résultats permettraient ensuite le lancement de l'étude pivot de Phase III.

L'étude NATIVE (NAsh Trial to Validate IVA337 Efficacy) est une étude clinique de Phase IIb randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, d'une durée de 24 semaines, évaluant lanifibranor dans le traitement de patients atteints de la stéatohépatite non alcoolique (NASH). L'objectif principal de l'étude est d'évaluer l'efficacité de lanifibranor dans l'amélioration de l'inflammation du foie et du " ballooning ", les deux marqueurs histologiques de la NASH inclus dans la définition du critère d'évaluation réglementaire de résolution de la NASH. Les critères d'évaluation secondaires de l'étude incluent également la résolution de la NASH ainsi que l'amélioration de chacun des scores de stéatose, d'inflammation, de " ballooning " et de fibrose, mesurés par rapport à la valeur initiale.

Pendant toute la durée de l'étude, le profil de sécurité de lanifibranor a été évalué régulièrement par le Data Safety Monitoring Board (DSMB). Le DSMB s'est réuni quatre fois entre juin 2018 et septembre 2019 et aucun problème de sécurité n'a été constaté. Le DSMB a systématiquement recommandé la poursuite de l'étude sans modification du protocole, confirmant ainsi le bon profil de sécurité de lanifibranor.