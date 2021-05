Inventiva : au 31 mars, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 107,8 ME

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, publie aujourd'hui sa position de trésorerie au 31 mars 2021 et son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2021, et fait un point sur son partenariat avec AbbVie dans le domaine des maladies auto-immunes.

Au 31 mars 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie d'Inventiva s'élevaient à 107,8 millions d'euros contre 113 millions d'euros au 31 décembre 2020.

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles se sont élevés à 7,8 millions d'euros au 1er trimestre 2021 contre 3,6 millions d'euros sur la même période en 2020. Les dépenses de 'R&D' sur le trimestre, principalement liées au développement de lanifibranor dans la NASH, étaient en hausse de 22% par rapport au 1er trimestre 2020. Cette hausse de consommation de trésorerie s'explique notamment par la préparation du lancement de l'étude clinique de Phase III NATIV3 évaluant lanifibranor dans la NASH, alors que le 1er trimestre 2020 avait été positivement impacté par la réception d'un paiement non récurrent en retard de 4,2 millions d'euros au titre du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) 2018.

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement au 1er trimestre 2021 se sont élevés à 1,1 millions d'euros alors qu'aucun flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement n'avait été généré au 1er trimestre 2020.

Aucun flux net de trésorerie lié à l'activité de financement n'a été généré au 1er trimestre 2021 alors qu'ils se sont élevés à 14,6 millions d'euros sur la même période en 2020, notamment grâce à l'émission de 15 millions d'euros (produit brut) sous forme d'actions ordinaires en février 2020.

Au cours du 1er trimestre 2021, la Société a enregistré un effet de change positif sur sa trésorerie et équivalents de trésorerie de 3,7 millions d'euros.

Compte tenu de ses programmes de 'R&D' et de développement clinique, et en excluant des ressources financières supplémentaires, Inventiva a ajusté sa visibilité financière prévisionnelle d'un trimestre, permettant à la Société de financer ses activités opérationnelles jusqu'au 3ème trimestre de 2022, versus le 4ème trimestre de 2022 comme communiqué précédemment.

Le chiffre d'affaires de la Société pour le 1er trimestre 2021 s'est élevé à 0,1 millions d'euros, comparable au chiffre d'affaires généré au 1er trimestre 2020.

Point sur le partenariat avec AbbVie dans le domaine des maladies auto-immunes

Cedirogant, un agoniste inverse ROR-y sélectif et administré par voie orale, découvert conjointement par Inventiva pour le traitement potentiel de plusieurs maladies auto-immunes, a démontré des résultats encourageants en tant que médicament oral pour le traitement du psoriasis lors d'une étude clinique de Phase Ib3 menée par AbbVie. Suite à ces résultats, AbbVie a décidé de poursuivre le développement clinique du candidat médicament et d'initier au deuxième semestre 2021 une étude de Phase IIb d'évaluation de dose.

Dans le cadre de ce partenariat, Inventiva est éligible à recevoir des paiements d'étape en fonction de l'atteinte d'objectifs de développement, réglementaires et commerciaux, ainsi que des redevances sur les ventes futures. La Société s'attend ainsi à recevoir un nouveau paiement d'étape lors du lancement par AbbVie de l'étude clinique de Phase IIb avec cedirogant.

Principales étapes clés attendues

Lancement de l'étude clinique de Phase III NATIV3 évaluant lanifibranor dans la NASH - prévu au premier semestre 2021

Lancement par AbbVie d'une étude clinique de Phase IIb avec cedirogant - attendu au deuxième semestre 2021

Point sur la stratégie de développement d'odiparcil - prévu en 2021

Publication des résultats de l'étude clinique de Phase II évaluant lanifibranor dans le traitement de la NAFLD chez des patients atteints de diabète de type 2 - prévue au premier semestre 2022

Prochaines participations à des conférences investisseurs

Jefferies Virtual Healthcare Conference, 1-4 juin 2021

SVB Leerink CybeRx Series: Liver Disease Day, 17 juin 2021

Citi's 16th Annual BioPharma Conference 2021, 8-9 septembre 2021

H.C. Wainwright 23rd Annual Global Investment Conference, 13-15 septembre 2021

Portzampac Health Biotech Seminar 2021, 6 octobre 2021

Stifel Healthcare Conference 2021, 16-17 novembre 2021

Jefferies 2021 London Healthcare Conference, 16-18 novembre 2021

Prochaines participations à des conférences scientifiques

International Liver Congress 2021, 23-26 juin 2021

Paris NASH Meeting, 22-23 octobre 2021

AASLD The Liver Meeting, 12-15 novembre 2021

Prochain rendez-vous financier

Chiffre d'affaires et situation de trésorerie du premier semestre 2021 : Mercredi 28 juillet 2021 (après clôture des marchés aux Etats-Unis).