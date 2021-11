Inventiva : au 30 septembre, la trésorerie et les équivalents s'élevaient à 105,7 ME

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, publie aujourd'hui sa position de trésorerie au 30 septembre 2021 et son chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2021.

Au 30 septembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie d'Inventiva s'élevaient à 105,7 ME, contre 93,6 ME au 30 juin 2021 et 105,7 ME au 31 décembre 2020.

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à 31,6 ME pour les 9 premiers mois de 2021, contre - 19,4 ME sur la même période en 2020. Les dépenses de 'R&D' pour les 9 premiers mois de 2021 ont affiché une hausse de 88% par rapport à la même période en 2020, principalement en raison des coûts associés à la préparation et au lancement de l'étude clinique de

Phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la NASH et, dans une moindre mesure, en raison de l'augmentation des frais généraux et administratifs (+51%) résultant du statut de double cotation d'Inventiva.

Les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement pour les neuf premiers mois de 2021 se sont élevés à 23,9 millions d'euros, principalement grâce à la vente d'actions ordinaires de la Société sous la forme d'American Depositary Shares ("ADS") pour un montant de 30 millions de dollars (produit brut) le 23 septembre 2021. La vente a été effectuée par le biais du programme At-The-Market (ATM) de la société mis en oeuvre le 2 août 2021 auprès d'investisseurs institutionnels spécialisés existants et nouveaux.

Au cours de la même période en 2020, les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement se sont élevés à 111,6 ME, grâce à l'émission de 15 ME (produit brut) sous forme d'actions ordinaires auprès de certains investisseurs existants de la société, l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 10 ME auprès d'un syndicat de banques françaises et la réception de 94,9 millions d'euros (produit brut) suite au succès de l'introduction en bourse d'Inventiva sur le Nasdaq Global Market en juillet 2020.

Au cours du 3ème trimestre 2021, la société a enregistré un effet de change positif sur sa trésorerie et équivalents de trésorerie de 3 millions d'euros.

Compte tenu de ses programmes actuels de 'R&D' et de développement clinique, et en excluant des ressources financières supplémentaires qui pourraient provenir d'activités de financement, la trésorerie d'Inventiva lui permettra de financer ses activités opérationnelles jusqu'au 1er trimestre de 2023.

Le chiffre d'affaires de la Société pour les 9 premiers mois de 2021 s'est élevé à 0,2 million d'euros, contre 0,3 million d'euros pour la même période en 2020. Dans le cadre de sa collaboration avec AbbVie dans les maladies auto-immunes, Inventiva est éligible à la réception de paiements d'étape de développement, réglementaires et commerciaux, ainsi que des paiements de redevances. À ce titre, la société s'attend à recevoir un autre paiement d'étape lors du lancement par AbbVie de l'étude clinique de Phase IIb avec cedirogant prévu avant la fin de l'année 2021.

Point d'étape sur l'étude clinique de Phase II avec lanifibranor pour le traitement de la NAFLD chez des patients atteints de DT2

L'étude clinique de Phase II évaluant lanifibranor pour le traitement de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) chez des patients atteints de diabète de type 2 (DT2) continue et le professeur Cusi, initiateur et investigateur de l'étude, poursuit le recrutement des derniers patients de l'étude. Compte tenu de l'état actuel du recrutement, la publication des résultats de l'étude est désormais attendue pour le second semestre 2022, contre le premier semestre 2022 comme communiqué précédemment.

Prochaines étapes clefs attendues

Webcast avec des leaders d'opinion organisé par Inventiva à l'occasion du congrès The Liver Meeting 2021 de l'AASLD - planifié le 19 novembre 2021

Lancement par AbbVie de l'étude clinique de Phase IIb avec cedirogant chez des patients atteints de psoriasis sévère ou modéré - prévu en novembre 2021

Activation des premiers sites pour l'essai clinique de Phase IIa combinant lanifibranor et l'inhibiteur du SGLT2 empagliflozine chez des patients atteints de la NASH et de DT2 - prévue pour le premier semestre de 2022

Première visite du dernier patient de l'étude clinique de Phase III NATIV3 évaluant lanifibranor dans la NASH - prévue pour le second semestre de 2022

Publication des résultats de l'étude clinique de Phase II évaluant lanifibranor pour le traitement de la NAFLD chez des patients atteints de DT2 - prévue pour le second semestre de 2022

Point d'étape sur la stratégie de développement d'odiparcil - prévu pour 2022

Prochaines participations aux conférences investisseurs

Stifel Healthcare Conference 2021 - 16-17 novembre 2021

Jefferies 2021 London Healthcare Conference - 16-18 novembre 2021

J.P. Morgan Healthcare Conference 2022 - 10-13 janvier 2021

Prochaines présentations à des conférences scientifiques.

AASLD The Liver Meeting - 12-15 novembre 2021

Prochain rendez-vous financier : Chiffre d'affaires et situation de trésorerie pour l'année 2021, le lundi 14 février (après clôture des marchés aux Etats-Unis).