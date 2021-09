(Boursier.com) — Inventiva annonce une série de recrutements afin d'accélérer le développement de son principal candidat médicament lanifibranor pour le traitement de la NASH.

Les profils complémentaires des nouveaux arrivants permettront à Inventiva d'étendre son expertise en matière d'opérations cliniques et de développement de médicament tout en renforçant ses fonctions corporate.

Après l'ouverture de sa filiale aux États-Unis en janvier 2021, ces recrutements viennent soutenir le développement de la Société sur ce marché clé tout en consolidant sa présence en France.

Recrutements - Opérations cliniques et équipe médicale

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le développement pharmaceutique et clinique, Alice Roudot-Ketelers, PharmD, rejoint Inventiva en tant que Directrice Opérations Cliniques et Développement Pharmaceutique et membre du Comité Exécutif. Basée en France, elle dirigera les opérations cliniques et pharmaceutiques de la Société, en se concentrant en particulier sur le développement de lanifibranor et l'étude clinique pivot de Phase III NATiV3 dans la NASH qui a été récemment lancée. Avant de rejoindre Inventiva, Alice était responsable de l'ensemble des programmes de développement de médicament dans l'une des principales sociétés de biotechnologie dans le domaine de la NASH. A ce titre, elle supervisait des équipes transversales (chimie, fabrication et contrôle, développement non-clinique et clinique) jusqu'au stade de développement de Phase III.

Jean-Paul Dutertre, docteur en médecine, rejoint la Société dans le rôle de Responsable de la Pharmacovigilance en France pour diriger les activités de pharmacovigilance d'Inventiva avec un focus particulier sur lanifibranor. Fort de 30 ans d'expérience en pharmacovigilance, Jean-Paul a travaillé pour de grands groupes pharmaceutiques, dont Eli Lilly & Company et GlaxoSmithKline, ainsi que pour des sociétés de biotechnologie après avoir occupé un premier poste en tant que médecin en Phase I chez Fournier. A travers ses différentes responsabilités, Jean-Paul a dirigé la mise en place et a supervisé la maintenance de systèmes et de processus de pharmacovigilance. Il a fréquemment interagi avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine et l'Agence européenne des médicaments (EMA), et, à ce titre, a notamment été en charge des éléments de tolérance dans le cadre des demandes d'autorisations de divers candidats médicaments.

Sanjay Patel, docteur en médecine, rejoint Inventiva en tant que Directeur Médical avec une expertise reconnue dans les domaines du diabète et des maladies orphelines. Basé au Royaume-Uni, il renforcera l'équipe médicale d'Inventiva pour soutenir le développement de lanifibranor pour le traitement de la NASH. Sanjay est un médecin expérimenté en recherche clinique avec plus de 20 ans d'expérience dans le développement clinique au sein de grands groupes pharmaceutiques, tels que Eli Lilly & Company, GlaxoSmithKline et Boehringer Ingelheim, et de sociétés de biotechnologie.

Gerardo Rodriguez, docteur en médecine, PhD, rejoint Inventiva dans le rôle de Directeur Médical Principal basé aux Etats-Unis. Avec plus de 17 ans d'expérience dans le développement de médicamentil co-dirigera l'étude clinique pivot de Phase III avec lanifibranor dans la NASH. Gerardo est un endocrinologue cardiovasculaire, un expert en thérapie génique ainsi qu'un chercheur reconnu, avec une forte expertise en hépatologie, diabète, endocrinologie et recherche cardiovasculaire, ayant travaillé pour de grands groupes pharmaceutiques, des sociétés de biotechnologie et des " Contract Research Organizations " (CROs). Avant de rejoindre Inventiva, Gerardo était Head of Therapeutic Area of the Liver Disease Program chez AbbVie, où il a contribué à l'étude clinique de Phase III avec cenicriviroc dans la NASH, et a dirigé plus de 45 études de Phase II dans la NASH au sein de petites et grandes sociétés pharmaceutiques. Auparavant, Gerardo a exercé en tant que conseiller scientifique dans le domaine de la NASH, du diabète et des maladies cardiovasculaires pour de grandes sociétés pharmaceutiques, notamment Pfizer, Eli Lilly & Company et Astra Zeneca.

Basé aux Etats-Unis, Joseph Covino, BS, rejoint la Société en tant que Directeur Principal des Opérations Cliniques pour diriger les opérations cliniques d'Inventiva aux Etats-Unis, avec un focus sur l'étude clinique de Phase III avec lanifibranor. Joseph a plus de 15 ans d'expérience dans le développement de médicament et la gestion d'études cliniques de recherche, plus particulièrement dans les domaines de l'hépatologie, la cardiologie, les maladies respiratoires et rares, ainsi que dans le domaine de l'oncologie.

Recrutement - Fonctions centrales

Basé en France, Eric Duranson, LLM, rejoint Inventiva en tant que Directeur Juridique et membre du Comité Exécutif. Il aura la charge d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de la Société et de poursuivre son développement. Eric a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des sciences de la vie, et a accompagné des entreprises, telles que Thermo Fisher Scientific, Sanofi et bioMérieux, à travers chaque étape de développement de leurs candidats médicaments, de la recherche et du développement jusqu'à la commercialisation.

Pascaline Clerc, PhD, rejoint la Société dans le rôle de Directrice des Affaires Externes pour diriger la communication corporate et stratégique d'Inventiva ainsi que les interactions avec l'ensemble des parties prenantes de la Société, en particulier avec les patients, afin de soutenir le développement du portefeuille de 'R&D' d'Inventiva. A ce titre, elle se concentrera en particulier sur le développement de lanifibranor et la NASH. Pascaline a plus de 15 ans d'expérience dans les interactions avec les patients, notamment dans le domaine de la NASH dans le cadre d'une étude clinique de Phase III, les politiques publiques et la recherche scientifique.

Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir ces nouveaux membres clés au sein de notre équipe. Avec ces recrutements, nous renforçons notre présence aux Etats-Unis et la consolidons en France alors que nous avançons dans le développement pivot de lanifibranor dans la NASH suite au lancement récent de notre étude clinique de Phase III. Leurs profils expérimentés et leurs expertises complémentaires, qui vont des opérations cliniques et du développement de médicament aux fonctions centrales de l'entreprise, seront des atouts essentiels pour accélérer le développement de lanifibranor et de notre portefeuille de 'R&D' dans son ensemble."