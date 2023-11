Inventiva annonce un abstract "late breaker" et 2 abstracts supplémentaires sur le lanifibranor lors du 'Liver Meeting 2023'

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique ("NASH") et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce que l'étude de Phase II menée par Dr. Cusi chez des patients atteints de diabète de type 2 (DT2) a été accepté comme "late breaker" pour présentation lors de la conférence The Liver Meeting 2023, organisée par l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) qui se tiendra du 10 au 14 novembre 2023 à Boston. De plus, deux autres abstracts scientifiques ont été sélectionnés pour présentation via poster.

L'abstract "late breaker" "Lanifibranor reverses insulin resistance and improves glucose and lipid metabolism in patients with type 2 diabetes (T2D) and metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD)" présente les résultats de l'étude clinique menée par le Dr. Cusi à l'Université de Floride, qui évalue l'effet de lanifibranor sur la résistance à l'insuline dans le foie, les muscles et le tissu adipeux, ainsi que son effet sur la teneur en triglycérides intrahépatiques (IHTG) chez des patients atteints de diabète de type 2 (DT2) et de maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique (MASLD)1.

Le second abstract évalue la corrélation entre la réponse de l'adiponectine à lanifibranor et l'amélioration des marqueurs histologiques et sériques de la sévérité de la NASH, tant en termes d'activité de la maladie que de fibrose. L'évolution des taux d'adiponectine à la fin du traitement (catégorisée comme inchangée, augmentation modérée ou forte) est corrélée positivement aux critères histologiques de résolution de la NASH et d'absence d'aggravation de la fibrose, d'amélioration de la fibrose et d'absence d'aggravation de la NASH, et de résolution de la NASH et d'amélioration de la fibrose. Le degré d'augmentation du taux d'adiponectine est également corrélé à l'amélioration des scores NASH-CRN et SAF-Activité, ainsi qu'à l'amélioration des composantes individuelles : stéatose, inflammation et ballooning.

L'augmentation de l'adiponectine associée au traitement avec lanifibranor est également corrélée à l'amélioration du stade de fibrose histologique, des niveaux de pro-C3 et du score MACK-3. Ces données confirment que l'adiponectine est un biomarqueur de l'efficacité du traitement lanifibranor dans l'ensemble du spectre de la NASH, de la santé cardiométabolique - comme cela a été démontré précédemment - à la santé hépatique. Pour rappel, dans l'étude clinique de Phase II NATIVE, il a été reporté que le taux d'adiponectine augmente respectivement de 3.82 et 4.50 fois dans les bras traités avec 800mg et 1200mg de lanifibranor.

Le troisième abstract évalue l'impact du variant I148M de PNPLA3, qui est fortement associée au risque et à la progression de la NASH, sur la réponse histologique et cardiométabolique au traitement lanifibranor. Dans une analyse rétrospective de l'étude clinique de Phase IIb NATIVE évaluant lanifibranor pour le traitement des patients atteints de NASH, les réponses histologiques et les réponses aux marqueurs circulants ont été évaluées par sous-groupe de génotype PNPLA3. La réponse au traitement par lanifibranor sur les critères histologiques a été similaire pour les trois génotypes PNPLA3 (II/IM/MM), malgré un score d'activité plus élevé mesuré à l'inclusion chez les patients de génotype MM. En outre, l'amélioration des marqueurs cardiométaboliques (contrôle glycémique, insuline, HOMA-IR, HsCRP, CAP et adiponectine) suite au traitement par lanifibranor était similaire en termes d'effet pour les trois génotypes PNPLA3. Ces résultats démontrent que l'efficacité de lanifibranor sur l'histologie du foie et les marqueurs de la santé cardiométabolique semble être indépendante du statut PNPLA3.