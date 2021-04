Inventiva annonce sa participation à la "7th Annual Truist Securities Life Sciences Summit"

Inventiva annonce sa participation à la "7th Annual Truist Securities Life Sciences Summit"









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui sa participation au "7th Annual Truist Securities Life Sciences Summit" qui se tiendra virtuellement du 4 au 5 mai 2021. À cette occasion, certains membres de l'équipe de direction d'Inventiva participeront à des rendez-vous investisseurs.

Les détails de l'événement sont les suivants :

Format : Rendez-vous investisseurs

Participants : Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, et David Nikodem, Vice-Président des Opérations aux États-Unis d'Inventiva

Date : Mardi-mercredi, 4-5 mai 2021

Heure : 8h00 - 17h00 (heure de la côte Est) / 14h00 - 23h00 (heure de Paris).