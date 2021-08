Inventiva annonce la mise en place d'un programme 'At-The-Market' aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Inventiva S.A., société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients avec un besoin médical non satisfait significatif dans le domaine des fibroses, du trouble de stockage lyposomal et de l'oncologie, annonce aujourd'hui la mise en place d'un programme de financement en fonds propres, dit At-The-Market lui permettant d'émettre et de placer, en une ou plusieurs fois, notamment auprès d'investisseurs ayant manifesté un intérêt, à tout moment, des actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares, chaque ADS représentant une action ordinaire d'Inventiva, pour un montant total brut maximum de 100 millions de dollars (sous réserve d'une limite réglementaire de 20% de dilution et dans la limite des demandes des investisseurs formulées dans le cadre du programme), dans le cadre d'un contrat de placement conclu avec Jefferies LLC, en qualité d'agent placeur. Le calendrier des émissions éventuelles sous la forme d'ADSs dépendra de divers facteurs. Il est envisagé que le programme ATM reste effectif jusqu'au 2 août 2024, sauf résiliation anticipée conformément aux stipulations du contrat de placement ou atteinte du montant maximum du programme.

La Société envisage actuellement d'utiliser le produit net des potentielles émissions d'ADSs effectuées dans le cadre du programme ATM pour financer la recherche et le développement de ses produits candidats, et financer son fonds de roulement et ses besoins généraux.

Jefferies, en qualité d'agent placeur, a été désigné afin d'assurer le placement, pour le compte de la Société, de toutes les ADSs que la Société souhaiterait émettre, conformément aux pratiques usuelles de marché. Le prix d'émission des actions nouvelles est susceptible de varier en fonction des conditions de marché et d'autres facteurs. Seuls les investisseurs éligibles (tels que détaillés ci-dessous) pourront souscrire aux ADSs dans le cadre du programme ATM.

Les ADSs et les actions ordinaires sous-jacentes à ces ADSs seront émises par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce et conformément à la 20ème résolution adoptée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 16 avril 2021 (ou à toute autre résolution de même nature qui lui seraient substituées par les actionnaires dans le futur), dans la limite d'un nombre maximum de 100 millions d'euros, étant précisé que le nombre maximum d'actions nouvelles à admettre sur le marché réglementé d'Euronext à Paris est plafonné à 20 % du nombre des actions déjà admises aux négociations sur ce marché, en ce compris les actions admises sans prospectus durant les douze derniers mois précédant leur émission. Les actions ordinaires nouvelles à céder sous la forme d'ADSs seraient émises en une ou plusieurs fois aux prix de marché des ADSs au moment de la fixation du prix de l'augmentation de capital envisagée.

Le programme ATM sera ouvert exclusivement aux catégories d'investisseurs définies dans la 20ème résolution adoptée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 16 avril 2021 (ou à toute autre résolution de même nature qui lui seraient substituées par les actionnaires dans le futur), à savoir (i) des personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), trusts ou fonds d'investissement ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur pharmaceutique, biotechnologique, ou des technologies médicales ; et/ou (ii) des sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative de leurs activités dans le domaine pharmaceutique, cosmétique, chimique ou des dispositifs et/ou technologies médicaux ou de la recherche dans ces domaines). Les actions ordinaires nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et les ADSs émises sur le marché du Nasdaq Global Market (" Nasdaq ").