Inventiva annonce l'arrivée d'un nouveau directeur au sein de son Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd'hui la cooptation du Dr. Lucy Lu en tant que directeur au sein de son Conseil d'Administration, à compter du 9 novembre 2022, en lieu et place de Sofinnova Partners.

La nomination de Dr. Lucy Lu sera soumise aux actionnaires pour ratification lors de la prochaine Assemblée Générale d'Inventiva.

Dr. Lucy Lu a été la représentante Sofinnova Partners au sein du Conseil d'Administration d'Inventiva depuis le 4 janvier 2020. Le Dr. Lu a une large expérience de plus de 20 ans dans les secteurs de la biotechnologie et de la santé en tant que banquier d'affaires, analyste financière et directrice générale. Dr. Lu est Directrice des Opérations chez Innovative Cellular Therapeutics et était précédemment Présidente-Directrice Générale d'Avenue Therapeutics. Dr. Lu a également travaillé en tant qu'analyste financière en biotechnologie pour Citigroup Inc. et est titulaire d'un doctorat en médecine de la New York University School of Medicine.

Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, a commenté : "Nous sommes très heureux de nommer Dr. Lu au poste de directeur du Conseil d'Administration d'Inventiva. Le Dr. Lu fait partie du Conseil depuis près de trois ans, et sa connaissance globale du secteur est un grand atout pour la Société, en particulier avec le développement de lanifibranor et la signature d'un premier accord de licence pour le développement et la commercialisation de lanifibranor en Grande Chine. Au nom du Conseil d'Administration, je tiens à remercier le Dr. Lu pour sa participation continue au Conseil, et je remercie également Sofinnova Partners pour leur contribution aux succès d'Inventiva au cours des trois dernières années."