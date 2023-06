Inventiva annonce 5 présentations scientifiques lors de l'EASL INTERNATIONAL LIVER CONGRESS 2023

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd'hui la sélection de cinq abstracts scientifiques pour présentation par poster lors de l'International Liver Congress 2023 organisé par l'European Association for the Study of the Liver (EASL) qui se tiendra du 21 au 24 juin 2023 à Vienne, en Autriche.

Le premier évalue la corrélation entre la sévérité et l'amélioration de la stéatose hépatique, augmentation du taux d'adiponectine, et l'amélioration des marqueurs cardiométaboliques après 24 semaines de traitement avec lanifibranor. Sur la base des résultats de l'étude clinique de Phase IIb d'Inventiva, NATIVE, évaluant lanifibranor dans la NASH, les auteurs ont analysé la corrélation entre les biomarqueurs cardiométaboliques et la stéatose hépatique, un marqueur de risque cardiovasculaire, chez les patients traités par lanifibranor ou placebo. La stéatose hépatique a été mesurée histologiquement et par imagerie en utilisant FibroScan(R) Controlled Attenuation Parameter (" CAPTM"). Comme précédemment démontré, le traitement avec lanifibranor améliore la stéatose hépatique et les biomarqueurs de santé cardiométaboliques, y compris l'adiponectine, la résistance à l'insuline et les marqueurs du métabolisme des lipides et du glucose.

Dans cette analyse, ces effets cardiométaboliques bénéfiques ont été démontré être en corrélation avec une amélioration de la stéatose, mesurée à la fois histologiquement et avec le CAPTM.

Le deuxième abstract porte sur l'identification de tests non invasifs en tant que potentiels outils prédictifs de la réponse ou la non-réponse histologique au traitement lanifibranor. Sur la base des données de l'étude NATIVE, les auteurs ont évalué la capacité des améliorations précoces des taux d'aminotransferase mesurés après 4 semaines sous lanifibranor à prédire les non-réponses histologiques au traitement évaluées à 24 semaines. Les résultats ont démontré que chez les patients atteints de NASH traités avec lanifibranor, l'absence de réduction de 15% des taux d'alanine aminotransferase ("ALT") après 4 semaines de traitement était un moyen efficace pour prédire la non-réponse sur la résolution histologique de la NASH.

De plus, les diminutions précoces des taux d'ALT et d'aspartate aminotransferase ("AST") après 4 semaines sous lanifibranor sont corrélées à une amélioration des biomarqueurs non-invasifs hépatiques et des marqueurs cardiométaboliques après 24 semaines de traitement.

Le troisième abstract évalue l'effet de lanifibranor sur la pression portale dans des modèles d'hypertension portale hépatique et pré-hépatique. Etant donné que l'hypertension portale ("PHT") peut entraîner des complications graves chez les patients atteints d'une maladie hépatique chronique avancée ("ACLD"), les auteurs ont évalué l'effet d'un traitement quotidien avec lanifibranor sur deux modèles murins d'hypertension portale. Ils ont démontré que lanifibranor réduisait la pression portale indépendamment de la réduction de la fibrose ou d'un effet sur le métabolisme mais par la réduction de l'expansion vasculaire veineuse mésentérique et de l'angiogenèse splanchnique, ainsi que par une amélioration des cellules endothéliales sinusoïdales du foie.

Le quatrième abstract évalue l'effet de lanifibranor sur la pression portale, la dysfonction endothéliale et l'histologie du foie dans un modèle de rat atteint de NAFLD précoce. Les auteurs ont démontré que dans un modèle murin de NAFLD précoce sans inflammation ni fibrose, le traitement avec lanifibranor a normalisé la pression portale et le gradient de pression trans-hépatique. En outre, lanifibranor a amélioré l'hyperréactivité au vasoconstricteur méthoxamine et l'hyporéactivité au vasodilatateur acétylcholine dans le modèle murin de NAFLD. En parallèle, les auteurs ont également démontré une diminution de la stéatose évaluée histologiquement, qui reste cependant insuffisante pour expliquer les effets vasculaires observés.

Le cinquième abstract compare l'effet de chaque isotope PPAR au lanifibranor pan-PPAR sur l'amélioration des altérations vasculaires et de l'histologie dans un modèle murin de NAFLD. Les auteurs ont démontré que dans un modèle murin de NAFLD précoce avec stéatose mais sans inflammation ni fibrose, le traitement avec Fenofibrate (agoniste PPAR-alpha), GW501516 (agoniste PPAR-delta) et Rosiglitazone (PPAR-gamma) a diminué la pression portale et le gradient de pression trans-hépatique sans les normaliser, avec un effet limité sur la stéatose hépatique. Les améliorations de la fonction vasculaire étaient encore plus prononcées avec lanifibranor qu'avec chacun des agonistes PPAR. Ces données suggèrent qu'il existe un effet additif avec une combinaison des agonistes PPAR par rapport aux mono-agonistes conduisant à une amélioration plus importante des altérations vasculaires dans la NAFLD précoce.