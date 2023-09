Inventiva : accord majeur salué !

(Boursier.com) — Inventiva grimpe de 15% à 4,20 euros ce jeudi, alors que la société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non-alcoolique et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait et Hepalys Pharma Inc, société immatriculée au Japon et incubée par Catalys Pacific, ont annoncé un accord de licence exclusif pour développer et commercialiser lanifibranor, médicament candidat propriétaire d'Inventiva, pour le traitement de la NASH au Japon et en Corée du Sud.

Selon les termes de cet accord de licence, Inventiva recevra un paiement initial de 10 millions de dollars de la part d'Hepalys Pharma, et pourra recevoir également jusqu'à 231 millions de dollars en paiements d'étapes si certaines étapes cliniques, réglementaires et commerciales sont franchies. Sous réserve d'approbation réglementaire, Inventiva est éligible à recevoir des redevances progressives sur la base des ventes nettes de lanifibranor au Japon et en Corée du Sud, redevances dont les taux se situent entre le milieu de la dizaine et le bas de la fourchette de la vingtaine de pourcents.

Marchés majeurs

En cas d'obtention des approbations réglementaires, cet accord devrait permettre d'accélérer les délais de mise sur le marché de lanifibranor au Japon et en Corée du Sud... Les deux pays constituent des marchés majeurs pour Inventiva, puisque jusqu'à 2,7% et 5,2% de la population au Japon et en Corée du Sud, respectivement, souffrent de NASH, dont environ 15% des patients Sud-Coréens d'une fibrose importante. Hepalys Pharma, Inc. devrait lancer le développement clinique de lanifibranor en menant deux études de Phase I chez des patients et des volontaires sains Japonais. Si positifs, les résultats de ces études devraient permettre de démarrer un essai pivot dédié chez des patients Japonais et Sud-Coréens atteints de NASH, dès que les résultats de NATiV3, l'essai pivot de Phase III actuellement mené par Inventiva, seront disponibles. Hepalys Pharma, Inc. sera responsable de la conduite et du financement de l'ensemble des essais cliniques réalisés au Japon et en Corée du Sud nécessaires pour obtenir une mise sur le marché dans ces territoires.

Portzamparc reste à l'achat sur le dossier en saluant ce nouveau deal qui repousse la visibilité financière du T2 2024 au T3 2024 "au minimum".