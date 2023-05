Inventiva a enregistré 56,3 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 mars

(Boursier.com) — Inventiva , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique ("NASH") et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, publie aujourd'hui ses informations financières dont sa position de trésorerie au 31 mars 2023 et son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2023, et fait un point sur ses activités.

Au 31 mars 2023, Inventiva a enregistré 56,3 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, 0,7 million d'euros de dépôts à court terme, et un dépôt long terme de 9,3 millions d'euros, contre 86,7 millions d'euros, 1 million d'euros et 0,7 million d'euros respectivement au 31 décembre 2022.

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à - 20,4 millions d'euros au premier trimestre 2023, contre - 15 millions d'euros sur la même période en 2022. Les dépenses de recherche et développement pour le premier trimestre de 2023 ont affiché une hausse de 38% par rapport au premier trimestre 2022. Cette augmentation est en ligne avec les activités de développement clinique prévues en 2023, principalement liées aux coûts associés à l'étude clinique de Phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la NASH, et dans une moindre mesure, à l'essai de Phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de NASH et de diabète de type 2.

Les flux nets de trésorerie consommés par les opérations d'investissement se sont établis à - 8,4 millions d'euros au premier trimestre 2023, contre - 0,1 million d'euros sur la même période en 2022. Cet écart est principalement dû à la variation des dépôts à terme entre les deux périodes.

Les flux nets de trésorerie consommés par les opérations de financement se sont élevés à - 1,2 millions d'euros au premier trimestre 2023, contre - 0,1 million d'euros au premier trimestre 2022.

Au premier trimestre 2023, la société a enregistré un effet de change négatif sur sa trésorerie et équivalents de trésorerie de - 0,5 million d'euros, contre un effet de change positif de 0,2 million d'euros au premier trimestre 2022, en raison du renforcement de l'USD par rapport à l'Euro.

Compte tenu de ses programmes actuels de 'R&D' et de développement clinique, la société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts devraient lui permettre de financer ses activités jusqu'à la fin du quatrième trimestre 2023. Cette estimation des flux de trésorerie ne comprend pas la deuxième tranche conditionnelle de 25 millions d'euros du contrat de financement de la BEI.

Inventiva n'a pas généré de chiffre d'affaires au premier trimestre 2023, comme pour le premier trimestre 2022.

Prochaines participations à des conférences investisseurs

Jefferies Global Healthcare Conference - 7-9 juin 2023 - New York City

KBC Life Sciences Metabolics Day - 20 juin - Bruxelles

Prochaines participations à des conférences scientifiques

EASL International Liver Congress - 21-24 juin - Vienne, Autriche

The American Diabetes Association 83rd Scientific Sessions - 23-26 juin - San Diego

Prochain rendez-vous financier

Résultats financiers, chiffre d'affaires et situation de trésorerie pour le premier semestre 2023 : jeudi 27 juillet 2023 (après clôture des marchés aux Etats-Unis).