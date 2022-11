Inventiva : 72,6 ME en caisse

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie d'Inventiva s'élevaient à 72,6 millions d'euros contre 87,2 millions d'euros au 30 juin 2022 et 95,4 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à 40 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2022, contre 31,6 millions d'euros sur la même période en 2021. Les dépenses de recherche, principalement liées au développement de lanifibranor dans la NASH, ont affiché une hausse de 27 % par rapport à la même période en 2021. Cette augmentation significative est principalement liée aux coûts associés à l'étude clinique de Phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la NASH, y compris neuf mois complets d'exploitation de la filiale américaine et, dans une moindre mesure, à l'étude clinique de Phase IIa Legend combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de la NASH et de diabète de type 2.

Le chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de de 2022 s'est élevé à 0,1 million d'euros, contre 0,2 millions d'euros sur la même période en 2021.