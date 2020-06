Inventiva : +245% avec son succès dans la NASH !

Inventiva : +245% avec son succès dans la NASH !









(Boursier.com) — Inventiva s'envole de 245% ce matin en bourse à 13,48 euros dans un énorme volume. Lanifibranor a en effet atteint le critère principal de l'étude clinique de Phase IIb NATIVE dans la stéatohépatite non alcoolique (NASH) avec une réduction statistiquement significative du score d'activité SAF, combinant inflammation du foie et 'ballooning', sans aggravation de la fibrose dans les populations Intention de Traiter (ITT) et Per Protocole (PP).

Lanifibranor a également atteint les principaux critères secondaires de l'étude, notamment la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose et l'amélioration de la fibrose hépatique sans aggravation de la NASH dans les populations ITT et PP.

Lanifibranor est le premier candidat médicament à avoir des effets statistiquement significatifs sur la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose et l'amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH, les principaux critères d'évaluation de la FDA et de l'EMA pour une approbation accélérée pendant la réalisation du développement clinique de Phase III, se réjouit le groupe.

Lanifibranor continue par ailleurs à démontrer un bon profil de tolérabilité.

"Ces résultats positifs soutiennent la décision d'Inventiva de poursuivre le développement clinique de lanifibranor et d'entrer en Phase III", indique le groupe.

Dans cette étude clinique d'une durée de 24 semaines, lanifibranor, petite molécule administrée par voie orale et seul agoniste pan-PPAR actuellement en développement clinique pour le traitement de la NASH, a atteint le critère principal de l'étude dans la population ITT ayant reçu la dose de 1200mg/jour avec une diminution statistiquement significative (p = 0,004) d'au moins deux points du score SAF (combinant inflammation du foie et ballooning), relativement au score avant traitement, sans aggravation de la fibrose. 49% des patients du groupe recevant la dose de 1200mg/jour de lanifibranor ont atteint le critère d'évaluation principal, contre 27% dans le groupe placebo.

Lanifibranor a également atteint plusieurs critères secondaires clés, notamment :

- La résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose dans les deux groupes lanifibranor (800mg/jour et 1200mg/jour) ;

- L'amélioration de la fibrose d'au moins un stade sans aggravation de la NASH dans le groupe recevant la dose de 1200mg/jour ;

- La résolution de la NASH et l'amélioration de la fibrose dans les deux groupes lanifibranor (800mg/jour et 1200mg/jour).

Des résultats statistiquement significatifs ont également été obtenus dans les deux groupes lanifibranor (800mg/jour et 1200mg/jour) avec :

- Des diminutions des niveaux d'insuline, de glucose à jeun et d'hémoglobine glyquée (HB1AC) chez les patients atteints de diabète de type 2 ;

- Des diminutions du niveau de triglycérides ;

- Une augmentation du taux de cholestérol des lipoprotéines de haute densité (HDL) ;

- Des diminutions des taux d'enzymes hépatiques (ALT, AST et GGT).

Avec ces résultats, lanifibranor est le premier candidat-médicament à obtenir des résultats statistiquement significatifs sur les deux critères principaux requis pour la demande d'une approbation accélérée auprès de la Food and Drug Administration (FDA) et de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pendant le développement clinique de Phase III.

Il s'agit donc de nouvelles très positives pour le groupe, saluées par les marchés qui se remettaient tout juste de la déception Genfit. KBC en profite au passage pour doper son objectif de cours de 6 à 32 euros après cette réussite d'Inventiva. Bryan, Garnier & Co salue aussi la nouvelle, Inventiva semblant, selon l'intermédiaire, "un clair gagnant en phase II".