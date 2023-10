Intuitive Surgical : la pépite de la robotique médicale plonge à Wall Street

(Boursier.com) — Intuitive Surgical chutait hier soir de 8% après bourse à Wall Street, après avoir pourtant dépassé une fois de plus les estimations de marché en termes de profits trimestriels. Le géant américain de la robotique médicale corrige tout de même, alors que ses revenus ressortent un peu courts en comparaison d'un consensus exigeant. Le groupe californien de Sunnyvale a affiché des revenus de 1,74 milliard de dollars sur la période close, en croissance de 12%, contre 1,76 milliard de consensus. La croissance du volume de procédures a été de 19% avec le robot chirurgical da Vinci, en comparaison de l'an dernier. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 1,46$, contre 1,41$ de consensus et 1,19$ un an plus tôt. La Société a placé 312 systèmes chirurgicaux da Vinci, contre 305 au troisième trimestre 2022. Intuitive a ainsi augmenté sa base installée de systèmes chirurgicaux da Vinci à 8.285 systèmes au 30 septembre 2023, soit une augmentation de 13% par rapport au troisième trimestre 2022. Le bénéfice net non-GAAP du troisième trimestre 2023 attribuable à Intuitive a été de 524 millions de dollars, ou 1,46$ par action.