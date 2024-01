Intuitive Surgical grimpe à Wall Street après les comptes préliminaires

(Boursier.com) — Intuitive Surgical, le géant américain de la robotique médicale, bondit de 5% avant bourse à Wall Street, suite à la publication d'un chiffre d'affaires préliminaire supérieur aux attentes de marché pour le quatrième trimestre fiscal. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires d'environ 1,93 milliard de dollars pour le quatrième trimestre 2023, soit une augmentation de 17% par rapport au quatrième trimestre 2022. Intuitive table par conséquent sur un chiffre d'affaires pour 2023 d'environ 7,12 milliards de dollars, soit une augmentation de 14%. Les résultats non audités présentés sont préliminaires et soumis à l'achèvement des procédures de clôture finale et à l'audit indépendant annuel et, par conséquent, sont sujets à ajustement.

Le chiffre d'affaires préliminaire des instruments et accessoires du quatrième trimestre 2023 a augmenté de 22% pour atteindre environ 1,14 milliard de dollars, principalement en raison de la croissance du volume des procédures Da Vinci et de la hausse des prix des instruments et accessoires. Le chiffre d'affaires préliminaire des instruments et accessoires pour l'exercice a augmenté de 22% à 4,28 milliards de dollars.