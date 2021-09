Intuit s'offre Mailchimp pour 12 Mds$

(Boursier.com) — Intuit , éditeur américain des logiciels de fiscalité TurboTax et de comptabilité QuickBooks, a annoncé l'acquisition programmée du spécialiste du marketing Mailchimp pour environ 12 milliards de dollars en numéraire et en actions. L'opération renforce les positions d'Intuit, qui entend fournir de plus amples services aux petites et moyennes entreprises. Intuit avait renforcé auparavant son offre avec des services tels que Credit Karma, acquis l'an dernier. Le deal Mailchimp est la transaction la plus importante pour le groupe californien de Mountain View à ce jour. L'an dernier, Intuit avait déboursé 7,1 milliards pour Credit Karma.