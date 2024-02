Intuit : prévisions prudentes

(Boursier.com) — Intuit , la firme américaine qui développe des solutions de gestion et de comptabilité à destination des petites entreprises, experts-comptables ou particuliers, a publié pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,63$, à comparer à un consensus d'environ 2,3$ et à un niveau de 2,2$ un an avant. Le groupe, aux produits TurboTax et QuickBooks, a réalisé des revenus trimestriels de 3,4 milliards de dollars, battant de peu le consensus. Le groupe a maintenu par ailleurs ses estimations pour l'exercice fiscal 2024, tablant sur une poursuite de la croissance. Intuit prévoit un chiffre d'affaires de 15,89 à 16,105 milliards et un bénéfice d'exploitation de 3,615 à 3,72 milliards. Le bpa ajusté est anticipé entre 16,17 et 16,47$. Pour le troisième trimestre, le bpa ajusté est anticipé entre 9,31 et 9,38$, contre 9,7$ de consensus.