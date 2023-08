Intuit fléchit à Wall Street après les résultats

(Boursier.com) — Intuit , la firme américaine qui développe des solutions de gestion et de comptabilité à destination des petites entreprises, experts-comptables ou particuliers, perdait du terrain après bourse à Wall Street hier soir suite à sa publication trimestrielle. Pour le quatrième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action est pourtant ressorti à 1,65$, contre 1,38$ de consensus de marché. Le groupe aux solutions TurboTax et QuickBooks a affiché des revenus de 2,71 milliards de dollars sur cette période peu représentative de son activité, en croissance à deux chiffres et supérieurs de 3% au consensus. Pour l'exercice clos, les revenus augmentent de 13% à 14,4 milliards de dollars, tandis que le bpa ajusté progresse de 22% à 14,40$. Pour l'exercice 2024 juste entamé, les revenus sont attendus dans une fourchette de 15,89 à 16,105 milliards, en hausse de 11-12%, pour un bpa ajusté en croissance de 12 à 14% entre 16,17 et 16,47$.