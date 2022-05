Intuit dope ses prévisions

(Boursier.com) — Intuit a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 7,65$, contre 7,6$ de consensus et 6,07$ un an avant. Le leader de la préparation fiscale, aux produits TurboTax et QuickBooks, a affiché des revenus trimestriels de 5,63 milliards de dollars, dépassant de 2% le consensus, contre 4,17 milliards sur la période comparable de l'an dernier. Intuit révise par ailleurs en hausse ses estimations 2022. Les revenus sont attendus en augmentation de 31 à 32%, entre 12,63 et 12,67 milliards. Le bénéfice opérationnel ajusté est anticipé entre 4,45 et 4,47 milliards, soit une croissance voisine de 28%, pour un bpa ajusté allant de 11,68 à 11,74$ en hausse de 20-21%.