Intuit croque Credit Karma pour 7 Mds$

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Intuit, le géant américain des solutions de gestion et de comptabilité, a annoncé l'acquisition du rival Credit Karma pour 7,1 milliards de dollars. Credit Karma est un site de finance personnelle dont les revenus ont progressé de 20% à environ un milliard de dollars en 2019. L'opération est composée de cash et d'actions. Ce deal, qui avait déjà fait l'objet de rumeurs de marché, est le plus important de l'histoire d'Intuit, connu pour ses solutions TurboTax et Quickbooks. Intuit a aussi publié pour son second trimestre fiscal un bénéfice par action de 1,16$, à comparer à un consensus de 1,03$ et en croissance de 16% en glissement annuel. Les revenus ont totalisé 1,7 Md$, contre 1,68 Md$ de consensus et 1,5 Md$ un an plus tôt. "En réunissant nos forces avec Credit Karma, nous pourrons créer un assistant financier personnalisé permettant aux consommateurs de trouver le bon produit financier", a résumé Sasan Goodarzi, CEO d'Intuit.