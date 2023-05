Intuit corrige à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Intuit , la firme américaine qui développe des solutions de gestion et de comptabilité à destination des petites entreprises, experts-comptables ou particuliers, perd du terrain avant bourse à Wall Street suite à sa publication trimestrielle. Pour le troisième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action est ressorti à 8,92$, contre 8,45$ de consensus de marché. Le groupe aux solutions TurboTax et QuickBooks a affiché des revenus de 6,02 milliards de dollars sur cette période la plus représentative de son activité, en croissance de 7% en glissement annuel, ce qui ressort légèrement inférieur aux attentes.

Le groupe se permet tout de même de livrer une guidance supérieure aux attentes pour le trimestre en cours et de relever ses prévisions annuelles. Pour le trimestre entamé, les revenus sont attendus en hausse de 9 à 10%. Le bénéfice annuel ajusté par action est désormais anticipé entre 14,2 et 14,25$, contre 13,81$ de consensus.