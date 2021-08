Intuit : comptes robustes

(Boursier.com) — Intuit , le leader américain des solutions de gestion fiscale et de comptabilité, a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,97$, à comparer à un consensus de 1,6$ environ et un niveau de 1,81$ sur la période correspondante de l'an dernier. Les revenus sur ce trimestre clos en juillet 2021 ont totalisé quant à eux 2,56 milliards de dollars, dépassant de plus de 10% le consensus de marché, contre 1,82 milliard sur la période comparable de l'an dernier. Intuit se permet ainsi de renforcer son dividende, fort de cette belle fin d'exercice.