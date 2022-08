Intuit bondit après les comptes

(Boursier.com) — Intuit grimpe avant bourse à Wall Street, au lendemain d'une publication financière supérieure aux attentes de marché pour son quatrième trimestre fiscal. Sur la période, le géant des logiciels financiers a réalisé un bénéfice ajusté par action de 1,1$, à comparer à un consensus de 98 cents et un niveau de 1,97$ un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux 2,41 milliards de dollars, sur ce trimestre clos en juillet, contre environ 2,3 milliards de consensus et 2,56 milliards un an plus tôt. Le conseil d'administration a par ailleurs approuvé une nouvelle autorisation de rachat d'actions de 2 milliards de dollars, portant le montant total potentiel des rachats à 3,5 milliards. Le dividende trimestriel approuvé est de 78 cents. Pour l'exercice fiscal 2023 juste entamé, les revenus sont anticipés entre 14,485 et 14,7 milliards, en croissance de 14 à 16%, alors que le bénéfice ajusté par action est espéré entre 13,59 et 13,89$, en augmentation de 15 à 17%.