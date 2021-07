Introductions : Wiziboat sur l'ancien Marché Libre

(Boursier.com) — Wiziboat est coté sur l'ancien Marché Libre depuis le début du mois, avec un cours de 9 Euros matérialisant une capitalisation boursière de 4,5 ME.

Wiziboat est une application de location de courte durée de bateaux partagés en libre-service. Le DG fondateur, Pierre Olivier Bidault-Sire, a présenté le projet, lors d'une interview publiée par Boursier.com début juillet.

La société va proposer sa 4ème saison de navigation (15 avril-15 octobre) avec une offre dans 21 ports . L'offre de Wiziboat se veut "disruptive", en répondant aux nouvelles tendances de consommation, qui visent à se détacher des contraintes associées à la propriété d'un bateau, au coût souvent prohibitif, et à privilégier une consommation simple à l'usage. Le tout avec une formule d'abonnement, allant de 129 Euros à 659 Euros par mois, en fonction de son usage.

Wiziboat a démarré sa 4ème saison en avril avec plus de 260 abonnés et vise à tripler ce nombre en un an, visant un chiffre d'affaires de plus de 1 ME. À fin juin 2021, Wiziboat compte plus de 500 abonnés actifs, soit une croissance de plus de 90% en 3 mois.

Wiziboat est actuellement présent dans 21 ports français (9 en 2020). Principalement situé sur le littoral méditerranéen (nouvelles bases à Marseille, Canet-en-Roussillon, Saint Raphaël), Wiziboat dispose aussi de Wizibases sur la façade Atlantique (Pornic, Arcachon, Lège-Cap-Ferret et Biscarosse). L'offre est également disponible sur la Seine près de Paris à Villennes-sur-Seine, sur le Rhône à Lyon ainsi que sur le Lac d'Annecy.