Introductions : Waga Energy se lance aujourd'hui et vise 100 ME !

(Boursier.com) — Waga Energy, spécialiste européen de la production de biométhane à partir de gaz de décharge, a lancé son offre de titres aujourd'hui dans le cadre de son introduction en Bourse de Paris. Créé en 2015 à l'initiative de trois ingénieurs issus du groupe Air Liquide, la société vise une levée de fonds d'environ 100 ME. Sa capitalisation boursière pourrait dépasser les 400 ME.

Près de 45 ME sont déjà sécurisés sous la forme d'engagements de souscription de la part de Vitol, Viva Energy et CMA CGM dans le cadre de la conclusion de protocoles d'accords stratégiques. Mais aussi de Svenska Handelsbanken, investisseur tier-1 dans la transition environnementale, et Hermitage Gestion Privée.

La fourchette indicative de prix de l'offre ressort entre 19,26 et 23,54 Euros par action. La période de souscription débute donc aujourd'hui et clôturera le 25 octobre. 1ers échanges le 27.