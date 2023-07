Introductions : Virtualware, la réalité virtuelle sur Euronext Access

(Boursier.com) — L 'espagnol Virtualware est coté sur Euronext Access depuis le 20 avril dernier et une cotation directe à 6 Euros valorisant la société 27 ME.

La société se veut spécialiste des technologies immersives avec des applications industrielles. Le produit phare de Virtualware, VIROO, est une plateforme "VR as a Service" (VRaaS), qui rend la réalité virtuelle accessible aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Il s'agit d'une solution numérique tout-en-un qui permet le développement et le déploiement d'applications de réalité virtuelle multi-utilisateurs à distance.

Virtualware a cumulé 3,22 ME de chiffre d'affaires en 2022 pour un résultat net de 0,40 ME.