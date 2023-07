Introductions : Vinpai vise une petite levée de fonds

(Boursier.com) — Vinpai lance aujourd'hui son introduction en Bourse associée à une augmentation de capital d'environ 5,5 MEUR, pouvant être portée à environ 6,4 MEUR en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et jusqu'à 7,0 MEUR en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.

Le prix de l'offre à prix ferme ressort à 6,55 EUR par action correspondant à une valorisation pré-monnaie de 15 MEUR. La société bénéficie de 4,9 MEUR d'engagements de souscription (dont 1,6 MEUR par compensation de créances), soit 88,6% du montant initial de l'Offre. L'offre court jusqu'au 12 juillet 2023 pour l'Offre à Prix Ferme et jusqu'au 13 juillet (12h) pour le Placement Global.

Vinpai a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 21,2% en 2022, à 6,2 MEUR, ce qui représente une croissance continue de l'ordre de 50,2% par an depuis 2017. La société est présente dans plus de 35 pays à travers le monde et compte désormais près de 160 clients actifs au sein de son portefeuille. Vinpai a réalisé 4,1 MEUR de chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2023, en croissance de +42% en comparaison avec le chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période en 2022.

Depuis 2011, Vinpai conçoit, fabrique et commercialise des gammes complémentaires et innovantes d'ingrédients fonctionnels à base algale, végétale, minérale et de fibres pour améliorer les recettes des industriels de l'agroalimentaire, de la cosmétique et de la nutraceutique et du bien-être. Ces ingrédients innovants permettent non seulement aux industriels de substituer des additifs chimiques par des formulations naturelles, mais également, associés à un savoir-faire en nutraceutique, d'augmenter les qualités nutritionnelles de leurs produits finis (texturer, aromatiser ou encore conserver). Ce sont aujourd'hui plus de 3 500 formules et recettes qui ont été développées par Vinpai.

Les objectifs 2025 de Vinpai font état d'un chiffre d'affaires de 16 MEUR et d'une marge d'EBE supérieure à 10%. Au 30 juin 2023, la société affiche un Backlog de 6,5 MEUR.