Introductions : Vaziva, émetteur de titres pour les CSE sur carte Mastercard, en Bourse de Paris

(Boursier.com) — La société Vaziva a fait son apparition en Bourse de Paris sur Euronext Access, l'ancien Marché Libre, au coeur de l'été, le 9 août dernier, via une cotation directe, sans levée de fonds, à 19 Euros par titre soit plus de 47 ME de capitalisation.

Majoritairement détenue par son PDG, Patrick Berthé, la société oeuvre dans la dématérialisation des chèques cadeaux, vacances et restaurants : la société propose des avantages aux salariés (dotations sociales dans les domaines de la culture, des cadeaux et des vacances et dotations déjeuners) à travers une carte managée Mastercard.

Le marché des dotation cadeaux, vacances et déjeuners représente chaque année en France plus de 20 milliards d'euros pour 11 millions de salariés répartis sur 33 000 comités sociaux économiques.

"En créant la première carte Mastercard qui simplifie les avantages sociaux des salariés, Vaziva s'est tout de suite démarquée et positionnée comme pionnière en matière de dématérialisation des dotations sociales. (...) Vaziva n'a eu de cesse de développer un modèle alternatif offrant une nouvelle proposition de valeur pour les entreprises et les salariés", explique Patrick Berthé, PDG de Vaziva.

Au 31 décembre 2021, la société affichait un portefeuille de plus de 230 clients pour 77000 cartes délivrées aux salariés. Au 30 Juin 2022 elle affiche un portefeuille de 310 clients pour 110 000 cartes, avec de prestigieuses nouvelles références comités sociaux économiques (CSE) telles que Total Energies, Suez, Vinci, Chanel, LVMH et la Croix-rouge Francaise.

Les comptes semestriels du nouveau venue seront publiés le mercredi 28 septembre, après clôture. En 2021, elle a généré 6,03 Me de chiffre d'affaires, pour un bénéfice de 0,07 ME et un EBITDA de 0,09 ME.