Introductions : une start-up italienne à Paris

(Boursier.com) — 48 Euros : c'était le prix de référence de l'introduction en Bourse de la société italienne Glass to Power sur Euronext Access via une cotation directe le 16 février dernier. La valorisation ressort à presque 20 ME.

La société, qui ne réalise encore aucun chiffre d'affaires, opère sur le secteur du photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV). Son système intègre des modules photovoltaïques dans l'enveloppe du bâtiment, agissant à la fois comme enveloppe et comme générateur d'énergie.

L'entreprise se positionne sur la technologie des hubs solaires luminescents qui maximisent l'efficacité de la conversion d'énergie.