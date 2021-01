Introductions : une opération passée inaperçue...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C 'est sur Euronext Growth que la société espagnole Making Science a fait une introduction confidentielle au mois d'octobre dernier. Tellement confidentielle qu'aucun titre n'a jamais été échangé depuis... La cotation directe s'est déroulé à 8,30 Euros.

Quelques mois auparavant elle avait été introduite sur le BME Growth, segment de marché réservé aux valeurs de croissance de la bourse de Madrid. Elle s'y trouve aujourd'hui valorisée près de 100 ME.

La dernière publication de comptes indique qu'elle a généré plus de 23 ME de chiffre d'affaires lors des six premiers mois de 2020, pour un EBITDA de 1,71 ME (25%). Making Science a ainsi augmenté son chiffre d'affaires de 62,7% par rapport au premier semestre de l'année précédente. De même, l'EBITDA a augmenté de 87,1% par rapport au premier semestre 2019.

L'entité 'The Science of Digital' détenait 76% du capital au moment de la cotation à Paris.