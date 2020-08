Introductions : une opération hier, 17 août...

(Boursier.com) — La foncière espagnole Aroca del Pinar SOCIMI devait faire son apparition hier sur Euronext Access, l'ancien Marché Libre parisien, via une cotation directe, sans levée de fonds, à un cours de 14,6 Euros, ce qui valorise la société environ 73 ME.

Aroca del Pinar SOCIMI détient et gère des actifs immobiliers d'entreprise (bureaux, locaux industriels et commerces) située en Espagne.

Au cours des années 2019 et 2020, la société a acquis la propriété de 4 actifs immobiliers loués à des fins commerciales et de bureaux à Vizcaya et Madrid. Le prix d'acquisition s'est élevé à 235 963 500 ME.

Depuis plusieurs semaines, un certain nombre de petites foncières espagnoles ont fait leur apparition sur l'ancien Marché Libre parisien.