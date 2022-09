Introductions : une nouvelle foncière espagnole à Paris

(Boursier.com) — Sagax Real Estate SOCIMI, société de placement immobilier (REIT) spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers logistiques et industriels situés en Espagne a fait son apparition sur Euronext Access le 15 juin dernier via une cotation directe, sans levée de fonds.

La société espagnole a fait l'acquisition de ses premières propriétés sur le marché espagnol en 2019 et détient essentiellement des bureaux à Barcelone et à Madrid.

Début 2022, Sagax Real Estate Socimi détenait 122 propriétés en Espagne d'une superficie totale de 440 750 mètres carrés.