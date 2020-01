Introductions : une foncière espagnole s'est cotée à Paris fin 2019

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Une petite foncière espagnole, Maq Admon. Urbanas, a discrètement fait son apparition sur l'ancien Marché Libre, Euronext Acess, via une cotation directe, sans visa de l'AMF fin novembre.

A 8,26 Euros, son cours d'introduction, elle capitalise 48 ME.

Elle dispose de trois actifs à Malaga dans le sud de l'Espagne, soit 5.624 mètres carrés, occupés à 98,7%. Des bureaux et commerces, dont la valeur de marché est estimée à plus de 52 ME.