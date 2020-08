Introductions : une foncière espagnole pendant le confinement...

Introductions : une foncière espagnole pendant le confinement...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En plein confinement, l'opération est passée inaperçue... La société espagnole Inmosupa a discrètement fait son apparition en Bourse de Paris, via une cotation directe sur Euronext Access, ainsi que se nomme l'ancien Marché Libre.

Peu connu pour sa liquidité, ce compartiment ne dément pas cette réputation puisque aucun échange n'a eu lieu depuis l'introduction de la société début avril, qui était proposée à 1,62 Euro, soit une capitalisation boursière d'un peu plus de 11 ME...

Inmosupa est une petite foncière, société d'Investissement Immobilier cotée (SIIC), spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise et résidentiels situés en Espagne (La Corogne, Lugo, Marbella et Madrid).